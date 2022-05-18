"Психоемоційне тло змінилося": Подоляк назвав фактори впливу на зустріч Зеленського з Путіним

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива, проте є два фактори, які впливають на її терміни та обсяги.

Ситуація щодо війни весь час змінюється. Так, зустріч президентів ще на початку війни була необхідна для припинення бойових дій, але зараз – це вже зовсім інша історія.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі молдовського телеканалу TV Moldova1.

"Нині вже інша. Психоемоційне тло сильно змінилося після подій у Київській області, після того, що ми побачили в Маріуполі, Волновасі, те, що зараз відбувається в Херсонській області, безумовно, умови такої зустрічі змінюються", – сказав Подоляк.

Водночас він зазначив, що будь-яка війна закінчується домовленостями, які можуть бути укладені на рівні президентів. Питання полягає в тому, коли саме Зеленський з Путіним зможуть зустрітися і на цей процес впливають два фактори.

"Це залежатиме від того, як відбуватимуться бойові дії на сході України та наскільки цинічними будуть дії (Росії – ред.) на півдні країни. Ці фактори вирішуватимуть обсяги переговорів між двома лідерами та час проведення цих переговорів", ­– розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес з Україною зупинився через нібито повну відсутність бажання Києва.

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