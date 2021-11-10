"Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє", - Зеленський про переміщення російських військ біля кордону

Президент запевнив, що українська армія готова дати відсіч.
Те, що Росія збільшує скупчення своїх військ неподалік українського кордону, президент Володимир Зеленський вважає "прихологічним тиском з боку РФ", який "на нас вже давно не діє".
Про це Володимир Зеленський сказав увечері 10 листопада у відеозверненні й наголосив, що українська армія готова дати відсіч.
"Днями з'явилася інформація про можливе загострення "хвороби" - наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їхньої концентрації. Насамперед, ми вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Сподіваюся, тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні", - зазначив президент.
Зазначимо, що війна на Донбасі триває вже вісім років поспіль.
"Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли й будь-де", - наголосив глава держави.
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