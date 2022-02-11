"Птахи" прилітають, наче вертаються з вирію": до України надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США

"Птахи" прилітають, наче вертаються з вирію": до України надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США

Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн.

До України прибув черговий 90-тониий вантаж боєприпасів від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн!" - написав він у Twitter.

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Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні 351 700 євро на гуманітарну допомогу, аби підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.

Канада доправила в Україну військово-транспортний літак із нелетальним озброєнням | Новини світу

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