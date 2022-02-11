"Птахи" прилітають, наче вертаються з вирію": до України надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США

Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн.
До України прибув черговий 90-тониий вантаж боєприпасів від США.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн!" - написав він у Twitter.
Нагадаємо:
Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні 351 700 євро на гуманітарну допомогу, аби підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої міграційної кризи.
Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.
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