Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Птахи" прилітають, наче вертаються з вирію": до України надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Птахи" прилітають, наче вертаються з вирію": до України надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн.

До України прибув черговий 90-тониий вантаж боєприпасів від США. 

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн!" - написав він  у Twitter.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні 351 700 євро на гуманітарну допомогу, аби підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.

Канада доправила в Україну військово-транспортний літак із нелетальним озброєнням | Новини світу

Канада доправила в Україну військово-транспортний літак із нелетальним озброєнням | Новини світу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація