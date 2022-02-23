"Птахи" з Латвії прилетіли": до України прибули літаки з військовою допомогою

"Птахи" з Латвії прилетіли": до України прибули літаки з військовою допомогою

Міністр оборони повідомив, що літаки доставили боєприпаси та інші важливі речі.

До України 23 лютого ввечері прибули літаки з військовою допомогою від Латвії, зокрема переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Птахи" з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! І, звичайно, персональна подяка міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу та нашим посольствам", – йдеться у повідомленні міністра.

Він додав, що весь світ розуміє: безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України.

Олексій Резніков / Facebook

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон 23 лютого анонсував, що його держава надасть Україні ще більше військової допомоги.

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