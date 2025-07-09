Публічна віра — приватний долар: у що інвестує голова НБУ?

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Ці дані оприлюднив економіст Борис Кушнірук, звернувши увагу на розбіжність між публічною риторикою керівника НБУ та його особистою фінансовою поведінкою.

Гривня для публіки

Публічно Андрій Пишний системно просуває наратив про «стійкість гривні» та «привабливість національних інструментів». У червні 2025 року він заявляв, що «гривневі активи — найкращий захист від інфляції», у квітні — пояснював підвищення облікової ставки до 15,5% необхідністю «зміцнити довіру до гривні», а у серпні 2024 року — підкреслював, що ОВДП у гривні дають позитивну реальну дохідність.

Такі сигнали особливо важливі в умовах, коли Нацбанк фактично формує валютний курс: до 50% валюти на міжбанку продає саме регулятор, використовуючи золотовалютні резерви, наповнені міжнародною допомогою.

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Долари для себе

Натомість згідно з деклараціями голови НБУ, лише 665 тис. грн родина Пишного інвестувала в гривневі облігації — менше 10% її портфеля. Все інше — валютні депозити та облігації.

З початку повномасштабної війни ці інструменти принесли родині понад 4,2 млн грн доходу, з яких майже 3 млн — за рахунок девальвації гривні. Фактично — заробіток на знеціненні валюти, в яку сам Пишний пропонує вкладатися іншим.

Інвестиції дружини

Окрема увага — до активності дружини голови НБУ, Людмили Пишної. Вона неодноразово купувала валютні ОВДП: у листопаді 2022 року — одразу після призначення Пишного, у травні 2023-го та у березні 2024-го.

Купівлі здійснювались, зокрема, через OTP Bank — саме той банк, який Андрій Пишний раніше публічно критикував за продовження діяльності в Росії. У січні 2023 року НБУ навіть наклав на нього штраф. Але це не завадило родині Пишних користуватися його послугами для розміщення особистих коштів.

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Порівняння з колегами

Кушнірук звертає увагу: структура активів Пишного відрізняється навіть від його заступників та членів Ради НБУ.

• Пишний і його дружина: 96% облігацій — у валюті

• Юрій Шабан (заступник): 100% валютні

• Дмитро Олійник (заступник): 50% гривневі

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• Сергій Ніколайчук, Анатолій Барсуков, Віктор Козюк: 100% гривневі

Це особливо контрастує з діями самого регулятора, який навесні 2025 року заборонив купівлю валютних ОВДП за гривню, суттєво обмеживши доступ до цього інструменту для населення.

Контекст

У період війни і дефіциту довіри до інституцій, послідовність між публічною риторикою та особистим прикладом має вирішальне значення. У випадку з головою НБУ дисонанс очевидний: гривню пропонують як національну ідею, але не як інвестицію для себе.