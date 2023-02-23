Публічні заяви Путіна показують втрату зв'язку з реальністю - МЗС Канади

Про це у своєму виступі на спеціальній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Війна в Україні не є і ніколи не була так званою “спеціальною військовою операцією”. Президент Путін цілковито відповідальний за цю війну і його останнє звернення доводить, що він відчалив від реальності”, - зауважила Жолі.

Вона вважає, що звернення Путіна до федеральних зборів Росії у 2023 році - “ніщо інше, як повтор абсурдів, знову виголошених згодом послом Росії у залі ООН”.

“Це - тотальна війна, направлена на покарання й знищення вільної, незалежної та суверенної держави України та її народу. Президент Путін не досягне успіху”, - підкреслила міністр.

Вона запевнила, що Канада - “непохитна у підтримці України”.

Ми рішуче налаштовані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для спротив і подальшої реконструкції”, - зазначила Жолі.

Глава МЗС Канади також додала, що оголошений Путіним вихід РФ з угоди про стратегічне наступальне озброєння є “безрозсудством”.

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Нагадаємо, Володимир Путін 21 лютого 2023 року виступив зі зверненням, у якому вкотре накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокрема, заявив про те, що західні країни намагаються перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння". За словами російського диктатора, нібито не Росія розв’язала війну. Натомість звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Також Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові постачання Києву.

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