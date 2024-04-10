Порожня зала: нардепи показали, як розглядають правки до мобілізаційного закону (фото, відео)

Нардепи навносили аж 4 тисячі правок до законопроєкту, а ось розглядати їх відверто не мають бажання.

Сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію. Водночас нардепи діляться в соцмережах фото й відео порожньої зали парламенту.

"Триває вже 6-та година розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію. Ну, в залі нас десь 35 депутатів. Тому не очікуйте результативних голосувань сьогодні. Поки на 742-й правці, але далі піде значно швидше. Звичайно, поганий вигляд це все має", – зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Скільки офіційно зареєстровано депутатів, Железняк не уточнив.

"Розгляд законопроєкту про мобілізацію. Порожні місця в секторі "слуг". І порожня ложа журналістів, яких так і не допустили", – пише нардепка Софія Федина.

Раніше народна депутатка Юлія Клименко розповіла, що з понад 4000 поправок у комітеті Верховної Ради відхилили майже всі.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який збільшує штрафи за ухилення від військового обліку для самого ухилянта і для підприємства, де він працює.

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Цього тижня парламент має розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про норми, які були підтримані комітетом у законопроєкті.

Читайте також: