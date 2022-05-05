Путін 9 травня може оголосити про анексію чотирьох областей України – МВС

Президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

На сьогодні у Кремлі є дві партії, одна з яких каже про те, що на 9 травня треба заявити про анексію окупованих територій України.

Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Одна (партія – ред.) говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", – розповів радник міністра.

Він додав, що наступними днями вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін, що після виконання завдань він приєднає ці території. Це може бути ключовий посил очільника Кремля на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 ­– він слухає першу партію", ­– сказав Денисенко.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, оголошення Путіним 9 травня загальної мобілізації в Росіє малоймовірне.

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