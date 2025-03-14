"Путін абсолютно грамотно грає свою гру": Клімкін про переговори США та РФ

Клімкін заперечив думку, що зараз Путін намагається відбитися від пропозиції США про перемир'я. На думку дипломата, навпаки, диктатор хоче витиснути зі Штатів все, що йому потрібно.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив політичну гру Трампа і Путіна і те, чого насправді прагне диктатор у переговорах з президентом США.

Про це Клімкін розповів в інтерв'ю Liga.net.

"Путін абсолютно грамотно грає свою гру. Будуть надалі переговори, вони точно не будуть простими, оскільки ніхто не знає, хто і як буде виконувати домовленості. Я не думаю, що Путін довіряє американцям. Він буде намагатися їх перевіряти, взяти "на слабо", – каже дипломат.

Клімкін заперечив думку, що зараз Путін намагається відбитися від американської пропозиції. Дипломат вважає, що все з точністю до навпаки.

"Путін хоче затягнути Трампа в цю розмову. Путін буде вимагати скасування частини санкцій вже під припинення вогню. Вже зараз", – каже ексміністр.

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Дипломат наголосив, що ціни на нафту суттєво впали, що завдало значного удару по російському бюджету. А Трамп їх може знизити ще більше, якщо захоче і домовиться із Саудівською Аравією.

"Те, що ми бачимо з боку Путіна – занадто передбачувано. І це мене тривожить. Тому що Путін може піти на якісь непердбачувані речі, але зараз все відбувається передбачувано", – підсумував Павло Клімкін.

Раніше Клімкін розповів про контроль над припиненням вогню, гарантії безпеки й тиск США на Україну.

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