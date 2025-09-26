Дональд Трамп / © Associated Press

Російський диктатор Путін має зупинити війну проти України, яка нічого не дає Росії і є виключно безглуздим вбивством людей.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Він заявив, що Росія у війні проти України «поставила на карту все».

«Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все. І вони захоплюють дуже мало території, якщо взагалі завойовують. Ця війна дуже погано впливає на репутацію Росії. Ця війна мала б закінчитися», — заявив Трамп.

Він зазначив, що Росія використовує постійні бомбардування України, але це не дає їй можливості захоплювати нові території.

«Чотири роки боїв, і ви бачите, що вони захопили. За останній місяць вони захопили дуже мало, і ви повідомляли про всі бомбардування, всі дрони всюди, дев’ятсот дронів, що прилетіли в певні райони, як Київ, за одну ніч. І з усією цією роботою вони захопили дуже мало», — заявив Трамп.

