Путін безглуздо вбиває людей і має закінчити війну — Трамп

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами зазначив, що війна Росії проти України не приносить жодної користі, а лише завдає руйнувань і шкоди міжнародному іміджу Москви.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Російський диктатор Путін має зупинити війну проти України, яка нічого не дає Росії і є виключно безглуздим вбивством людей.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Він заявив, що Росія у війні проти України «поставила на карту все».

«Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все. І вони захоплюють дуже мало території, якщо взагалі завойовують. Ця війна дуже погано впливає на репутацію Росії. Ця війна мала б закінчитися», — заявив Трамп.

Він зазначив, що Росія використовує постійні бомбардування України, але це не дає їй можливості захоплювати нові території.

«Чотири роки боїв, і ви бачите, що вони захопили. За останній місяць вони захопили дуже мало, і ви повідомляли про всі бомбардування, всі дрони всюди, дев’ятсот дронів, що прилетіли в певні райони, як Київ, за одну ніч. І з усією цією роботою вони захопили дуже мало», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним і закликав Ердогана стати посередником між Україною та РФ.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп підтримує ідею, що Україна має право відповідати на удари по енергетиці Росії аналогічними діями.

