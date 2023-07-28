Путін бідкається, що Україна, США і НАТО не хочуть говорити з ним про війну

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до переговорів щодо війни в Україні, але поскаржився, що ні Київ, ні США з НАТО не бажають говорити з Москвою.

Свою заяву кремлівський диктатор зробив саміті Росія-Африка у Санкт-Петербурзі 28 липня.

"Усі суперечності мають вирішувати під час переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори!" – побідкався Путін.

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Він вкотре виголосив свої вигадки про те, що в "основі конфлікту", який призвів до війни проти України, начебто лежить створення загроз російській безпеці з боку США та НАТО.

"А вони, ще раз повторю, відмовляються від переговорів щодо питань гарантування рівної безпеки для всіх, зокрема Росії. Та й сама Україна, а точніше сьогоднішній український режим, відмовляється від переговорів. Офіційно про це заявили, і президент України ухвалив відповідний декрет щодо цього питання, який забороняє вести переговори", – поскаржився присутнім диктатор.

Він додав, що не раз заявляв про готовність Росії до переговорів, однак "не може нав'язувати" їх.

Зауважимо, дуже схожу заяву цього ж дня зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав про нібито відкритість РФ до "врегулювання по Україні" та поскаржився, що "Київ відкидає можливість діалогу".

Що про переговори з Росією кажуть в Україні

На початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що держава буде готовою до перемовин з РФ про мирне врегулювання війни лише після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про можливість переговорів з Росією лише після виходу окупантів із Криму. Водночас посадовець висловлював переконання, що росіяни не готові до такого варіанту, тож чекатимуть на бойові дії на півострові.

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