Володимир Путін. / © Associated Press

Незважаючи на заламування рук та риторику Європи, а також санкції, диктатор РФ Володимир Путін залишається незворушним. Цього тижня він був більш войовничим, ніж будь-коли.

Серед іншого він попередив, мовляв, Росія не хоче війни, але Європа її розпочне, його країна більш ніж готова, йдеться у матеріалі Sky News.

“Коли ми наближаємося до четвертого року війни Росії з Україною, світ функціонує під новим керівництвом і за новими правилами, але в Європі це ще не усвідомили. Так званий «світовий порядок, заснований на правилах» розпадається. Америка, яка так довго була його охоронцем, відмовилася від нього і зараз все більше і більше зближується з Росією”, - йдеться у статті.

Видання наголошує, що президент США Дональд Трамп все більше зацікавлений ​​в обіцянці відновлення торговельних зв'язків та ділових угод з путінською Росією, попри всі її жахливі недоліки. Своєю чергою, Путін “повільно, але неухильно отримує здобутки на полі бою”. Тим часом в України закінчуються гроші, бо Вашингтон тепер діє як торговець зброєю, продаючи її через Європу.

“Україні потрібно понад сто мільярдів доларів на рік, щоб продовжувати боротьбу. Європа сперечається про те, як використовувати заморожені активи РФ для фінансування цього. І точно немає жодних ознак того, що уряди країн Європи стискають зуби та просять платників податків робити це натомість”, - пише Sky News.

Альтернативним способом зупинити просування Росії може стати відправлення військ до України. Втім, про це поки не може бути й мови. Наразі, зауважує видання, “є лише слова та санкції”.

Європейські уряди майже рік перебували у стані заперечення - у той час, як симпатії Штатів до Росії ставали дедалі очевиднішими, а Європа сподівалася повернути свого партнера. Втім, Америка більше не хоче підтримувати ані Європу, ані Україну, а лише отримувати прибуток від продажу зброї для конфлікту.

“Здається, щоб утримати інтерес Дональда Трампа, достатньо лише привабливих угод, які пропонує Москва”, - заважує Sky News.

Натомість заміна реальної фінансової підтримки України безсилими санкціями та риторикою в якийсь момент стає гіршою за безглуздість. Саме це, пише видання, спонукає Київ продовжувати боротьбу, “як нещодавно висловився Путін, «до останнього українця», помилково вірячи, що Європа його підтримує”.

“Для Європи наближається момент розплати, але її лідери не виявляють жодних ознак того, що вони це усвідомлюють”, - констатує Sky News.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін зриває переговори. Його нещодавні заяви підтверджують відданість початковим воєнним цілям Кремля в Україні, а також є свідченням небажання йти на компроміси. “Фюрер” намагається формувати міжнародний інформаційний простору під час переговорного процесу, що триває.

CNN пише, що Путін насолоджується війною, також тим, що його просять укласти мирну угоду, якої він не хоче апріорі. І чим довше триває цей процес, тим кращий результат, ймовірно, дасть Москві. У багатьох відношеннях продовження війни – це найкращий шанс Путіна на продовження своє правління.