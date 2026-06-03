Путін більше не може ізолювати Москву від війни: як наслідки атак змінюють ситуацію в РФ

Путін / © ТСН

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Російська влада більше не здатна приховувати наслідки війни проти України та втрату контролю над інформаційним і безпековим простором усередині країни. Система, яка роками вибудовувалася Кремлем, стрімко руйнується.

Про це йдеться у матеріалі Філіпа Пейсона О’Браєна для The Atlantic.

Путін втарчає змогу заспокоювати росіян

Автор зазначає, що протягом перших років повномасштабного вторгнення Кремль намагався мінімізувати вплив війни на життя великих міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, підтримуючи відчуття «нормальності». Водночас основний тягар мобілізації, за його словами, лягав на віддалені регіони.

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«Незважаючи на те, що понад 1 мільйон російських солдатів було вбито або поранено, уряд, очевидно, уникав залучення занадто великої кількості військовослужбовців з Москви чи Санкт-Петербурга, вважаючи за краще брати гарматне м’ясо з далеких російських імперських володінь», — пише він.

Але Путін, додає аналітик, більше не може «заколисувати» москвичів ілюзією.

О’Браєн звертає увагу на те, що останні інциденти, включно з атаками дронів на російську столицю та інші регіони, підривають цю стратегію. На його думку, це демонструє вразливість системи протиповітряної оборони та руйнує наратив про те, що «війна не повинна турбувати російські еліти чи середній клас».

«Будь-яка уява про те, що сама Москва може залишатися осторонь війни, зникла», — наголошує автор.

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У тексті проводяться історичні паралелі з іншими війнами, зокрема з Другою світовою. Тоді держави, зокрема Японія, намагалися приховувати невдачі на фронті від власного населення. Автор підкреслює, що в певний момент такі інформаційні конструкції перестають працювати.

«Як новини про зростання сили України — та вразливість Москви до майбутніх атак — вплинуть на громадську думку в Росії, важко судити, не в останню чергу через цензуру. Щоб тримати населення в невіданні, уряд Путіна посилив обмеження на користування інтернетом. Але останніми днями поширилися відео, на яких росіяни висловлюють шок щодо вразливості своєї столиці. Російські газети були змушені писати статті про українські можливості. Одна навіть назвала атаку дрона „зухвалою“, — акцентував О’Браєн.

Україна, за оцінкою автора, суттєво покращила можливості точного ураження цілей і виробництво далекобійних систем. Під час ударів по Московському регіону було уражено низку стратегічних об’єктів, зокрема підприємства електроніки та енергетичну інфраструктуру, а також тимчасово закривався один із аеропортів. Автор стверджує, що це свідчить про зростання вразливості оборони Москви. Також висловлюється припущення, що подібні атаки можуть повторюватися.

Раніше йшлося про те, що у Росії дедалі частіше говорять про сценарій завершення війни без «перемоги», що, за оцінками аналітиків, свідчить про стратегічну пастку, в якій опинився Володимир Путін. Кремль, як зазначається, більше не може ігнорувати накопичені втрати, економічний тиск і довготривалі наслідки війни. Водночас будь-який мир, який не відповідатиме заявленим цілям Москви, може бути сприйнятий як поразка всередині країни. Саме це, на думку авторів аналізу, ускладнює вихід Росії з конфлікту. Путін опинився в ситуації, де продовження війни виснажує країну, а її завершення — загрожує політичними ризиками.

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