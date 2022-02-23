Путін більше не визнає незалежність України – голова МЗС Франції

Путін більше не визнає незалежність України – голова МЗС Франції

Французький міністр аргументував це словами президента РФ з його промови 21 лютого.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.

Про це французький міністр сказав у середу, 23 лютого.

"Президент Путін у своїй промові (21 лютого – ред.) у певному сенсі заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав Ле Дріан журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Новина доповнюється…