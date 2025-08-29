Путін блокує переговори, а Трамп шукає винних: Sky News пояснив, чому мир опинився під загрозою

Володимир Зеленський і Володимир Путін. / © ТСН.ua

Минуло два тижні від моменту зустрічі президента США Дональда Трампа з російським “фюрером” Володимиром Путіним на Алясці. Втім, прогрес в напрямку припинення вогню в Україна мінімальний Ще менш імовірною виглядає зустріч диктатора РФ з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

З його слів, зустріч Путіна та Зеленського, ймовірно, не відбудеться. Частково тому, що очільник Кремля вважає українського президента нелегітимним, як і владу в Києві, зокрема. Так, “фюрер” наголошує, мовляв, угоду модна укласти на рівні міністрів закордонних справ. Втім, і Україна, і США відмовилися.

“Здається, Трамп бачить логіку необхідності зустрічі Путіна та Зеленського, на якій він приєднається до них і зведе їх обох разом. Але Путін сказав, що він цього категорично не зробить”, - висловив думку Майкл Кларк.

Експерт наголошує, мовляв, “уся політика зводиться до того, кого звинувачуватиме Трамп, коли все зірветься”.

“Якщо він звинуватить Зеленського та європейців, то США можуть припинити підтримку України або співпрацю у сфері розвідки тощо. Якщо він звинуватить Путіна, то це добре. Якщо він звинувачує обох однаково, ми могли б з цим жити. Усі ці маневри насправді пов'язані з пошуком провини”, - зауважив Майкл Кларк.

Нагадаємо, аналітики BILD заявляють про те, що диктатор РФ Володимир Путін не прагне миру. Масштабна атака РФ на Київ 28 серпня, яка вбила понад 20 осіб, є свідченням того, “фюрер” знову тягнув час, зображуючи готовність до мирних переговорів.

Тим часом очільник Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву про "можливість" зустрічі Путіна і Зеленського. Втім, традиційно, у Кремлі заговорили про умови таких переговорів. Так, каже Пєсков, диктатор- президент Росії вважає, що “будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена”.