«Путін боягуз»: колишній посадовець ЦРУ поставив під сумнів російський ядерний шантаж

Ядерна зброя

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Російський ядерний шантаж можна поставити під сумнів, зважаючи на те, що кремлівський диктатор Путін є дуже боягузливою людиною.

Таку думку висловив колишній очільник операцій ЦРУ в Європі та Євразії Ральф Гофф, інформує The Times.

Він зауважив, що російську агресію проти України, яка у повномасштабному форматі почалася у 2022 році, можна було зупинити набагато раніше — якби Україна своєчасно отримала все необхідне озброєння в достатній кількості.

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«Якби ми тоді забезпечили українців належним озброєнням, вони, можливо, змогли б вигнати росіян з країни. Цього не сталося. Це створило передумови для більш тривалої, затяжної, м’ясорубки війни, яку ми спостерігаємо сьогодні», — заявив він.

Крім того, на думку Гоффа, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволила диктатору Путіну диктувати умови війни, зволікаючи з передачею Україні необхідної зброї через страх перед ядерним конфліктом.

«(Вони — ред.) дозволили Путіну обдурити себе його брязканням ядерною шаблею. Тому вони й надали українцям цю зброю, але ніколи не давали їм достатньо для перемоги. Вони дали їм лише стільки, щоб ті могли стікати кров’ю», — наголосив Гофф.

Також він поділився цікавими спостереженнями щодо особи кремлівського диктатора Путіна, який, за його словами, «смертельно боявся» коронавірусу під час пандемії.

«На мою думку, люди, які настільки стурбовані своїм здоров’ям, не збираються грати в ядерний покер з високими ставками», — зауважив він.

Розмірковуючи про можливу стратегію майбутньої адміністрації США, Гофф припустив, що Трамп, ймовірно, намагатиметься пом’якшити риторику і навіть піти на певні поступки Путіну, аби віддалити Росію від Китаю. Водночас, за словами Гоффа, сам Путін, як колишній розвідник, імовірно вважає, що зможе маніпулювати Трампом — однак, на його думку, це глибока помилка.

«Путін врешті-решт сам себе переграє з цією адміністрацією й покаже їм, де ховається справжня проблема — а проблема знаходиться в Москві, а не в Києві», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Росія приховано застосовує ядерний шантаж, аби вплинути на Захід щодо допомоги Україні.

Ми раніше інформували, що віце-президент США Джей Ді Венс висловив впевненість, що російську агресію проти України потрібно завершити, оскільки її затягування може призвести до демографічного колапсу та ядерного удару.