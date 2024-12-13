"Путін боягуз": експерт відповів, чи наважиться диктатор прилетіти до США для перемовин

Путін і Зеленський навряд чи особисто зустрінуться у Вашингтоні для участі у прямих переговорах, як це бачить спецпредставник США у справах "війни та миру" між Україною і Росією Кіт Келлог.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю "24 каналу".

Він зауважив, що зустріч президентів у США віч-на-віч є малоймовірною. Найвірогідніше, якщо такі перемовини відбудуться, в них братимуть участь представники сторін конфлікту, але не лідери країн.

"Я переконаний, що Путін просто може побоятися туди летіти, оскільки він відвертий боягуз. З одного боку, для нього було б приємно приїхати до Сполучених Штатів, але він погодиться поїхати, лише якщо будуть умови, які його влаштують", – вважає Рейтерович.

Але, на його думку, таких умов Сполучені Штати Путіну не запропонують. Тому спочатку за столом переговорів, найімовірніше, опиняться не президенти України та РФ, я їхні представники, які почнуть обговорювати умови перемир'я.

"Я не уявляю, що ми побачимо підписання якогось документа Зеленським і Путіним. З великою ймовірністю, це робитимуть зовсім інші люди. Також враховуємо, що це не мирний договір, який визнається двома сторонами. Зрозуміло, що поки Україна не поверне свої території, жодної угоди бути не може", – додав політолог.

Рейтерович також припустив, що представники сторін конфлікту без прямої участі лідерів країн можуть підписати якийсь документ про тимчасове рішення – перемир'я чи припинення вогню. Але для угоди такого рівня взагалі не потрібно летіти до США, її можна підписати на території будь-якої третьої країни.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог заявив, що вірить у закінчення війни протягом наступних кількох місяців. Він додав, що особиста зустріч у Вашингтоні Зеленського та Путіна є "дуже гарною ідеєю".

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