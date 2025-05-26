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Путін боїться летіти до Італії для переговорів: ексголова МЗС України пояснив чому
Італія — член Міжнародного кримінального суду, нагадав Володимир Огризко.
Президент РФ Володимир Путін боїться летіти до Італії для міжнародних переговорів.
Про це керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко сказав в інтерв’ю «Radio NV».
Передусім експерт нагадав про слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо Ватикану, мовляв, «православним країнам некомфортно збиратися в католицькому Ватикані».
«Я вам скажу, що стоїть за цим. Просто Путін боїться летіти до Італії. Чому? А тому, що Італія — член Міжнародного кримінального суду і має заарештувати його просто під час сходження з трапу літака», — заявив Огризко.
Нагадаємо, напередодні з’явилися перші сигнали від Папи Лева XIV щодо переговорів у Ватикані.
Тим часом диктатор РФ Володимир Путін не планує поїздку до Ватикану чи ще кудись на переговори. Москва каже, що їх влаштовує Туреччина як майданчик для зустрічей.
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