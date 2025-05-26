Путін боїться летіти до Італії для переговорів: ексголова МЗС України пояснив чому

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко / © УНІАН

Реклама

Президент РФ Володимир Путін боїться летіти до Італії для міжнародних переговорів.

Про це керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко сказав в інтерв’ю «Radio NV».

Передусім експерт нагадав про слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо Ватикану, мовляв, «православним країнам некомфортно збиратися в католицькому Ватикані».

Реклама

«Я вам скажу, що стоїть за цим. Просто Путін боїться летіти до Італії. Чому? А тому, що Італія — член Міжнародного кримінального суду і має заарештувати його просто під час сходження з трапу літака», — заявив Огризко.

Нагадаємо, напередодні з’явилися перші сигнали від Папи Лева XIV щодо переговорів у Ватикані.

Тим часом диктатор РФ Володимир Путін не планує поїздку до Ватикану чи ще кудись на переговори. Москва каже, що їх влаштовує Туреччина як майданчик для зустрічей.

Читайте також

Реклама