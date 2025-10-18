ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

"Путін боїться Tomahawk": Зеленський пояснив, навіщо Росії потрібна зустріч у Будапешті

Саме побоювання Кремля перед потужною комбінацією західних систем озброєння, а не бажання миру, змушує росіян маневрувати та надсилати сигнали для переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, пояснив, що справжньою причиною спроб Кремля вийти на переговори є побоювання перед новими, потужними системами озброєння, які може отримати Україна.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з Трампом.

Президента Зеленського запитали, чи намагається російський лідер Володимир Путін виграти час або ж справді прагне отримати щось від можливої зустрічі з Дональдом Трампом. Український лідер вважає, що ключовим фактором, який спонукає Росію до екстрених політичних «маневрів», є її страх перед військовими можливостями України, що зростають.

«Я вважаю, що росіяни побоюються Tomahawk, тому що це потужна зброя. І вони знають, які системи озброєння ми маємо на виробництві», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для України потрібна комбінація систем озброєння, а не лише окремі ракети Tomahawk. Саме сукупний потенціал такої зброї змушує Кремль нервувати.

«Саме тому вони побоюються цього, бо розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі (звичайно, не українській стороні) і вони роблять це через побоювання», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відверто озвучив своє ставлення до Путіна. Український президент нагадав слова американського лідера Дональда Трампа про те, що «Путін ненавидить його».

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie