"Путін боїться Tomahawk": Зеленський пояснив, навіщо Росії потрібна зустріч у Будапешті

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, пояснив, що справжньою причиною спроб Кремля вийти на переговори є побоювання перед новими, потужними системами озброєння, які може отримати Україна.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з Трампом.

Президента Зеленського запитали, чи намагається російський лідер Володимир Путін виграти час або ж справді прагне отримати щось від можливої зустрічі з Дональдом Трампом. Український лідер вважає, що ключовим фактором, який спонукає Росію до екстрених політичних «маневрів», є її страх перед військовими можливостями України, що зростають.

«Я вважаю, що росіяни побоюються Tomahawk, тому що це потужна зброя. І вони знають, які системи озброєння ми маємо на виробництві», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для України потрібна комбінація систем озброєння, а не лише окремі ракети Tomahawk. Саме сукупний потенціал такої зброї змушує Кремль нервувати.

«Саме тому вони побоюються цього, бо розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі (звичайно, не українській стороні) і вони роблять це через побоювання», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відверто озвучив своє ставлення до Путіна. Український президент нагадав слова американського лідера Дональда Трампа про те, що «Путін ненавидить його».