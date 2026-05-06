Путін боїться ударів по Москві: навіщо Кремлю “перемир’я” на 9 травня

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Парад 9 травня у Москві, який роками був одним із головних символів російської пропаганди, цього року перетворився для Кремля на проблему безпеки. Російська влада побоюється можливих атак українських дронів та інших інцидентів під час святкових заходів.

Про це у колонці для NV написав журналіст та публіцист Віталій Портников.

За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна “День перемоги” давно став не лише історичною датою, а й важливим елементом державної ідеології та виправдання війни проти України.

Реклама

Автор наголошує, що саме через побоювання за безпеку Москва намагається просувати ідею короткочасного “перемир’я” напередодні 9 травня. Йдеться не про реальне прагнення завершити бойові дії, а про бажання спокійно провести парад на Червоній площі.

На цьому тлі у РФ посилили заходи безпеки. У Москві встановлюють блокпости, обмежують мобільний інтернет, а російські Telegram-канали повідомляють про посилену охорону в центрі столиці.

Крім того, цього року парад у Москві вперше за багато років може пройти без масштабної демонстрації важкої військової техніки. Західні медіа пов’язують це як із безпековими ризиками, так і з втратами російської армії на фронті.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна діятиме дзеркально щодо будь-яких дій Росії та уважно стежитиме за дотриманням режиму тиші.

Реклама

Путін панічно боїться 9 травня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня дрони атакували Москву . Сталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської.

Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що дрон типу FP-1 впав за 6 км від Кремля і лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони. Фахівці зауважують, що це перша зафіксована присутність українських ударних БпЛА в безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.

Новини партнерів