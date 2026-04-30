Політика
96
3 хв

Путін боїться за власну столицю: парад 9 травня став символом страху та ганьби — Тelegraph

Ексофіцер британської армії Геміш Де Бреттон-Гордон пояснив, чому зведений до мінімуму парад у Москві — це не випадковість, а ознака стратегічного занепаду Росії та страху перед ударами України.

Дмитро Гулійчук
Тelegraph про те, як «бряцання зброєю» РФ перетворилося на пустий звук

Путін боїться впливу України навіть у Москві. Свідченням цього є парад на День Перемоги, що став лише тінню колишнього видовища, оскільки Кремль виявляється нездатним гарантувати безпеку своєї столиці.

Таку думку висловив Геміш Де Бреттон-Гордон, ексофіцер британської армії, який командував полком хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних (ХБРЯ) сил Великої Британії і батальйоном швидкого реагування ХБРЯ НАТО у своїй статті для The Telegraph.

На думку експерта, зменшення масштабів параду Перемоги 9 травня на Червоній площі є надзвичайним і вимагає серйозної уваги. Те, що колись було масштабною демонстрацією військової сили Росії, тепер виглядає зведеним до чогось ближчого до символічної події.

У цьому контексті Геміш Де Бреттон-Гордон виділяє два ключові питання.

По-перше, війна в Україні йде не на користь Росії. Російські війська втрачають позиції та зазнають втрат з неприйнятною швидкістю. Поповнення, погано навчене та, за повідомленнями, включає росіян-строковиків, яких не повинні відправляти за межі Росії, втягується в бойові дії з незначним ефектом, окрім збільшення втрат. Ця реальність більше не стримується; знання про неї проникає назад у Росію та підживлює невдоволення.

По-друге, Україна змістила поле бою. Це більше не конфлікт, обмежений лінією фронту. Українські удари досягають глибоко російської території, цілячись на критично важливу інфраструктуру. Москва, схоже, не в змозі зупинити ці атаки, і економічні наслідки починають відчуватися.

Експерт наглошує: на тлі вищесказаного зменшений парад стає чимось більшим, ніж просто символізмом; це визнання занепаду.

Навіть після передислокації передових засобів протиповітряної оборони, таких як ракетна система С-400, подалі від лінії фронту, Кремль не може гарантувати безпеку власної столиці. Аналітик припускає, що, схоже, у Росії не залишилося достатньо сучасної бронетехніки, щоб переконливо продемонструвати силу. А «музейні експонати», що зараз перебувають на озброєнні, були б ганьбою.

Невдоволені голоси з Росії стають дедалі гучнішими

Експерт зауважє, що так звані Z-"воєнкори» та навіть старші військові офіцери армії РФ дедалі голосніше критикують те, як ведеться війна. Натомість у Кремлі зараз розпочинають масштабні репресії проти соціальних мереж та інших незалежних інтернет-платформ.

«Стратегічна картина змінюється. Для Путіна варіанти звужуються. Припинення вогню та досягнуте шляхом переговорів врегулювання зараз можуть бути найменш можливим результатом. Але це вимагатиме тиску, особливо з боку європейських членів НАТО, який застосовуватиметься чітко та рішуче», — вважає британський аналітик.

Геміш Де Бреттон-Гордон закликає союзників України допомогти Києву «скористатися цією багатообіцяючою, але, ймовірно, швидкоплинною можливістю».

Що відомо про перемир’я на 9 травня: останні новини

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Своєю чергою Володимир Зеленський доручив зв’язатись із командою президента Дональда Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу.

Також Зеленський заявив, що Україна наразі не отримувала жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо можливого перемир’я з Росією на 9 травня.

В РНБО припустили, що диктатор просто переймається, що ЗСУ завдадуть удару вглиб РФ саме 9 травня, коли там збираються проводити паради.

