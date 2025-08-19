ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
619
Час на прочитання
2 хв

Путін боїться зустрічатися особисто з Зеленським: у чому причина

Путін маніпулює американським президентом, щоб уникнути санкцій з боку США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін і Зеленський

Путін і Зеленський / © ТСН

Кремлівський диктатор Володимир Путін боїться зустрічатися особисто з лідером України Володимиром Зеленським. Це має дивний вигляд.

Про це розповів депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий YouTube-каналу Rashkin Report Юрій Рашкін в ефірі «КИЇВ24».

Натомість Україна відкрито погоджується на зустріч Зеленського та Путіна.

«Дуже правильну позицію займає українська дипломатія, яка начебто погоджується: „Давайте поспілкуємося“. Тут свою боягузливість показує саме лідер Росії. Тиск на нього — це все, що ми можемо зробити», — каже експерт.

Він зауважує, що Зеленський через Трампа «перекочує м’яч» у бік Путіна і навпаки.

«Великі хлопці, які вважають, що можуть вирішувати долю цього світу, тягнуть час. Усі ці переговори зроблені для того, щоб можна було ще потягнути. Санкції відтягуються…» — наголосив Рашкін.

Досягаються різні цілі, додає він, але нічого не змінюється з погляду війни в Україні.

Європейці усвідомлюють, що справжня гарантія безпеки для України — це потужні Збройні сили, а також Європа, яка працює та озброюється разом.

Нагадаємо, Трамп анонсував потенційні переговори між Зеленським і Путіним. На його переконання, зустріч двох лідерів може відбутися у більш позитивному тоні, ніж очікували навіть у Вашингтоні.

«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.

Він також визнав, що у відносинах Києва та Москви «тривалий час панувала величезна неприязнь». Трамп вважає, що майбутні переговори можуть «відкрити шлях до нових домовленостей». Більше конкретики лідер США не озвучував.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie