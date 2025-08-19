Путін боїться зустрічатися особисто з Зеленським: у чому причина

Путін і Зеленський / © ТСН

Кремлівський диктатор Володимир Путін боїться зустрічатися особисто з лідером України Володимиром Зеленським. Це має дивний вигляд.

Про це розповів депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий YouTube-каналу Rashkin Report Юрій Рашкін в ефірі «КИЇВ24».

Натомість Україна відкрито погоджується на зустріч Зеленського та Путіна.

«Дуже правильну позицію займає українська дипломатія, яка начебто погоджується: „Давайте поспілкуємося“. Тут свою боягузливість показує саме лідер Росії. Тиск на нього — це все, що ми можемо зробити», — каже експерт.

Він зауважує, що Зеленський через Трампа «перекочує м’яч» у бік Путіна і навпаки.

«Великі хлопці, які вважають, що можуть вирішувати долю цього світу, тягнуть час. Усі ці переговори зроблені для того, щоб можна було ще потягнути. Санкції відтягуються…» — наголосив Рашкін.

Досягаються різні цілі, додає він, але нічого не змінюється з погляду війни в Україні.

Європейці усвідомлюють, що справжня гарантія безпеки для України — це потужні Збройні сили, а також Європа, яка працює та озброюється разом.

Нагадаємо, Трамп анонсував потенційні переговори між Зеленським і Путіним. На його переконання, зустріч двох лідерів може відбутися у більш позитивному тоні, ніж очікували навіть у Вашингтоні.

«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.

Він також визнав, що у відносинах Києва та Москви «тривалий час панувала величезна неприязнь». Трамп вважає, що майбутні переговори можуть «відкрити шлях до нових домовленостей». Більше конкретики лідер США не озвучував.