Путін боїться дестабілізації в РФ і хоче укласти "соціальний договір" з народом перед виборами – ГУР

Через війну проти України в Росії впали рівень життя населення та підтримка так званої "СВО".

Кремлівські політтехнологи у межах підготовки до президентських виборів в Росії реалізовують кампанію, спрямовану на укладення "нового соціального договору" президента Володимира Путіна із росіянами, які проживають в регіонах.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів представник ГУР Андрій Черняк.

Як зазначив Черняк, через відсутність результатів на фронті, а також спричинені війною проти України міжнародну ізоляцію та економічні труднощі рівень життя населення в РФ та підтримка продовження бойових дій впали.

"Проведення всеросійського форуму "Малая родіна – сіла Росії" у січні 2024 року – одна із показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії агресивної Москви", - розповів він.

За даними ГУР, Путін пообіцяв виділити регіонам грошей на розвиток (газифікацію, дороги,лікарні, школи), а також "штовхав" риторику про:

підтримку учасників так званої "СВО";

"перемоги" Росії;

"неефективні" санкції;

"згуртованість" народу.

Таким чином у Кремлі намагаються заспокоїти населення Росії, зберегти повну суспільну підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині країни, ознаки якої стає дедалі важче приховати.

При цьому, реалізацію внутрішньої політики, спрямованої на утримання контролю над ситуацією та уникнення соціального "вибуху" під час електорального циклу, Кремль покладає як на силовиків, так і на представників муніципалітетів, яких на Росії – близько 7% від усіх виборців.

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні – від 15 по 17 березня 2024 року. Володимир Путін 8 грудня 2023 року офіційно заявив про участь у виборах.

Нагадаємо, у Білому домі відреагували на участь Путіна у "виборах".

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