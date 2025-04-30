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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Путін — брехун і вбивця. Домовлятися з ним неможливо" — ексміністр оборони Британії

Фокс нагадав, як президенти США та Франції раніше демонстрували однакову модель взаємодії з Кремлем.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Путін — брехун і вбивця. Домовлятися з ним неможливо" — ексміністр оборони Британії

У стосунках з Путіним Трамп наступив на ті ж граблі, що й Буш та Обама — ЗМІ / © Associated Press

Кожний новий західний лідер до певного часу вважає, що зможе налагодити дружні відносини як з РФ, так і з теперишнім її очільником Володимиром Путіним, а його попередники були дурнями, якщо не зробили цього.

Про це пише міністр оборони Великої Британії у 2010-2011 роках Ліам Фокс в The Telegraph.

Днями Дональд Трамп вперше визнав, що Володимир Путін, ймовірно, водить його за носа. Тож проілюстрував, як і сам наступив на істарі граблі у відносинах з Кремлем.

За словами Фокса, лідери США та Франції і раніше демонстрували однакову модель взаємодії з Кремлем: на початку своєї каденції вони намагалися налагодити дружні відносини з Москвою, а під кінець усвідомлювали, що домовитися з росіянами просто неможливо.

Наприклад, після того, як Джордж Буш-молодший побачив «душу» в очах Путіна, Росія вдерлася у Грузію в 2008 році. Коли його наступник Барак Обама спробував провести «перезавантаження» відносин з Кремлем, забувши про агресію проти Грузії, Росія окупувала український Крим і частину Донбасу.

«Побачивши байдужу реакцію Заходу, він (Путін) вирішив, що отримає й інші частини України, коли жорстоко вторгся до країни у лютому 2022 року», — зазначив Фокс.

Ексміністр Британії зауважив, що Трамп наступив на ті ж граблі, коли почав своє друге президентство зі спроб примиритися з Росією. Тепер «оптимістичний» американський лідер, схоже, теж почав усвідомлювати свою помилку.

«Він — черговий із низки західних лідерів, який повірив, що може вести бізнес із Путіним. Жодна надія на майбутнє не може приховати той факт, що Путін — брехун, убивця та міжнародний злочинець… І домовлятися з ним неможливо», — констатує Ліам Фокс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що очільник РФ Володимир Путін «мудра і хитра» людина, проте піде на поступки і підпише угоду про припинення вогню в Україні.

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