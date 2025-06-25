Путін бреше, але Трамп не реагує: Кулеба пояснив унікальність ситуації у відносинах між лідерами

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Попри спільні зусилля України та європейських союзників, Дональд Трамп досі не зробив конкретних кроків у відповідь на обман з боку російського диктатора.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю на YouTube-каналі “Мосейчук Podcast”.

“Оці фрустрація Трампа стосовно Путіна не переходить в дії Трампа стосовно Путіна. Ми бачили останні чотири місяці, як наш президент і європейські лідери згуртувалися, щоб довести Трампу, що Путін бреше. З Вашингтона надходили сигнали, що Трамп злий на Путіна, що Путін бреше. Потім ми бачили ці твіти Трампа”, — розповів Кулеба.

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Він наголосив, що ситуація є унікальною: Україні та Європі вдалося переконати американського президента в нещирості Путіна — однак це не призвело до жодних дій.

“Ми разом з Європою переконали Трампа в тому, що Путін йому бреше – і це однозначно перемога – але при цьому так і не змогли змусити його діяти щодо Путіна. І як зробити цей останній ривок – поки що не видно, чесно кажучи”, — визнав Кулеба.

Крім того, Дмитро Кулеба відпові, чи відмовиться Трамп від України в обмін на Близький Схід.