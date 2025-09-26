Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні успіхи Збройних Сил України на фронті. Загальні втрати російських окупаційних військ лише в рамках однієї контрнаступальної операції вже перевищили три тисячі солдатів. Глава держави підкреслив, що єдине, що здатне зупинити агресора, — це сила.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Під час доповіді Головкома та начальника Генштабу, Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам за результати, досягнуті передусім у районах Добропілля, Покровська та Куп’янська.

«Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої Добропільської контрнаступальної операції — вже більше трьох тисяч, більшість із них це безповоротні втрати.»

Зеленський наголосив, що цей успіх є критично важливим, оскільки саме на цьому напрямку окупанти мали намір здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують.

Президент звернув увагу на міжнародну політику Росії та заявив, що Путін бреше тим світовим лідерам, які досі з ним розмовляють, коли стверджує, що окупаційний контингент досягає якихось своїх цілей.

«Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться,» — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія відповідає світові лише новими спробами штурмів та ударами по українських містах та інфраструктурі, що свідчить про глибоке занурення у війну.

«Реально хворі війною, і чи можливо їх вилікувати — це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, — це сила», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Китай має вирішальний вплив на Росію і міг би змусити Москву припинити війну, але Пекін «занадто часто мовчить».

Зеленський підкреслив, що без Китаю «Росія Путіна — ніщо», вказуючи на повну залежність Москви від Пекіна. Цю думку раніше підтримав і колишній президент США Дональд Трамп, який вважає, що Китай має ключові важелі впливу на Москву як найбільший покупець російської нафти.

Трамп припустив, що якби Європа запровадила санкції чи мита проти Китаю, це могло б змусити Пекін тиснути на Росію для завершення вторгнення.