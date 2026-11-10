Путін бреше Трампу про Донбас: Сибіга особисто звернувся до США

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Росія намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує масштаби окупації українських територій на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Зокрема, Кремль стверджує, що під контролем України нібито залишилося лише 10% території регіону. Насправді українські війська утримують удвічі більше — близько 20%, наголосив він.

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«Обʼєктивні дані про поле бою були мною доведені сьогодні до держсекретаря США та інших партерів», — сказав очільник МЗС.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що американські представники нібито пропонували «картографічну хитрість» — змінити адміністративні кордони України, щоб Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ.

Попри чутки у ЗМІ джерела ТСН в українській делегації спростовують пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про перший день переговорів в Абу-Дабі.

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