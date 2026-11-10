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Путін бреше Трампу про Донбас: Сибіга особисто звернувся до США
Андрій Сибіга заявив, що Україна контролює 20% Донбасу, а Путін поширює серед міжнародних партнерів неправдиві дані про ситуацію на фронті.
Росія намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує масштаби окупації українських територій на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Зокрема, Кремль стверджує, що під контролем України нібито залишилося лише 10% території регіону. Насправді українські війська утримують удвічі більше — близько 20%, наголосив він.
«Обʼєктивні дані про поле бою були мною доведені сьогодні до держсекретаря США та інших партерів», — сказав очільник МЗС.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що американські представники нібито пропонували «картографічну хитрість» — змінити адміністративні кордони України, щоб Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ.
Попри чутки у ЗМІ джерела ТСН в українській делегації спростовують пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про перший день переговорів в Абу-Дабі.