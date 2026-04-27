"Путін буде повалений у результаті перевороту": у Daily Mail назвали термін

Система "поїдає" сама себе: прокремлівські блогери прогнозують крах режиму Путіна та називають імена наступників / © Associated Press

Реклама

Російського диктатора Путіна таємно ненавидить його найближче оточення, і його повалять в результаті державного перевороту протягом року.

Про це пише The Daily Mail, роблячи висновки з заяв російських «Z-воєнкорів» і так званих опозиціонерів.

Так, провладний російський «блогер» Ілля Ремесло, який раніше різко розкритикував диктатора Путіна і «загримів» до психлікарні, заявив, що найближче оточення Володимира Путіна «таємно ненавидить» його, і диктатора буде повалено в результаті «палацового перевороту» протягом наступного року.

Реклама

Запальні коментарі Ремесло прозвучали в надзвичайному інтерв’ю з відомою медіа-особистістю Ксенією Собчак, яку називають «хрещеною дочкою» Путіна.

Воююча Росія страждає від проблем, і «корінною причиною» є Путін — «людина на самому верху, та, яка всім керує», — сказав він. «Це Володимир Путін. Це очевидно. Усі це знають».

Ілля Ремесло

Експропагандист наголосив: «Я людина, яка знає, як боротися з Володимиром Путіним, яка знає слабкі сторони системи, як з нею взаємодіяти та як виманити з неї людей».

Це сталося після того, як Вікторія Боня, гламурна прокремлівська інфлюенсерка з 13 мільйонами підписників, нещодавно зробила пряме попередження Путіну щодо економічної кризи в Росії, заявивши йому, що громадськість готова «зірватися».

Реклама

На відміну від трагічно загиблого лідера опозиції Олексія Навального — 42-річний Ремесло сказав, що він походить зсередини системи.

«Я використовую це інтерв’ю, щоб звернутися до тих, хто перебуває в цій системі, хто ще не вирішив, чи залишати її чи ні. Хлопці, нічого не бійтеся, ми обов’язково переможемо, і з вами нічого не трапиться. І повірте, у нас залишилося зовсім небагато часу, щоб витерпіти, і все владнається. Мій план — створити платформу та залучити тих, хто боїться висловитися проти Володимира Путіна. Я хочу стати представником цієї маси людей, яка налічує десятки мільйонів», — заявив він.

Раніше, відданий пропагандист Путіна, Ремесло прогнозував: «Я глибоко переконаний, що… до кінця 2026 — початку 2027 року ми переживемо глибокі зміни… крах попередньої системи, народження нової системи. Буде палацовий переворот, революція в Росії».

Але він уточнює, що це не буде військовим путчем. Як приклад, він Ремесло наводить прихід до влади Хрущова після смерті Сталіна.

Реклама

«Це буде щось дуже тихе. Знаєш, типу, що сталося в 1953 році [коли Сталін помер, а його місце зайняв Микита Хрущов]. Ми прокинемося в іншій країні», — сказав експропагандист Кремля.

Ремесло додав, що «всі представники уряду та адміністрації президента таємно ненавидять Путіна».

«Вони просто ненавидять його, бо він забрав у них усе. Вони не можуть користуватися тими перевагами, якими користувалися колись. Там уже, по суті, все вирішено», — запевнив він.

Собчак запитав, хто буде новим російським лідером за його сценарієм, що суперечить думці про те, що Путін має настільки залізну хватку у Росії, що він незнищенний.

Реклама

«Слухайте, якщо я назву його ім’я, вони заарештують його завтра», — сказав Ремесло.

Але він назвав три імена, натякаючи, що один з них і є людиною, яку він вважає винною у скоєнні цього злочину.

Один із них — чинний прем’єр-міністр, 60-річний тупий технократ Михайло Мішустін, відомий тим, що слухняно виконує накази Путіна.

Михайло Мішустін / © Associated Press

Другим був 46-річний Максим Решетніков, міністр економічного розвитку та колишній губернатор Пермського краю, якого вважають модернізатором, що провів Росію через санкції, спричинені війною Путіна.

Реклама

Нещодавно він попередив, що державні «резерви значною мірою вичерпані».

Третій — колишній охоронець Путіна та людина, яка колись врятувала його від агресивного бурого ведмедя. Йдеться про 53-річного генерал-полковника Олексія Дюміна, який нині є головним помічником Кремля та секретарем Державної ради.

Олексій Дюмін / © Фото з соціальних мереж

Дюмін давно вважається таким, що Путін готує його у наступники, проте багато хто вважає, що диктатор не має наміру добровільно відмовлятися від влади.

За словами Ремесла, нова постпутінська Росія буде «правою» з «сильною економікою, в якій бізнес платить мало податків, але водночас процвітає».

Реклама

Ремесло вперше виступив проти Путіна в березні, назвавши його воєнним злочинцем, брехуном і злодієм.

Згодом адвоката було госпіталізовано до психіатричної клініки, в якій виглядало як акт репресій радянського зразка. Але зрештою його звільнили, і він відновив свою запеклу атаку.

Одна з теорій полягає в тому, що Ремесло має прихильників у службах безпеки, які схвалюють його напад на Путіна.

Колись запеклий ворог Навального, він тепер каже, що «ніхто не заслуговує на смерть в тих умовах, які Навальний мав, у тій жахливій в’язниці», і що він «відчуває провину» за свої переслідування ворога Путіна.

Реклама

Публічна критика Путіна поширюється, а нещодавнє втручання колишньої зірки реаліті-шоу Вікторії Боні стало вірусним.

Боня — відоме ім’я в Росії, яка досягла слави у 2006 році на «Дом-2».

Раніше у квітні вона опублікувала надзвичайне 18-хвилинне відео, звернене до російського диктатора, в якому вона сказала йому: «Люди бояться вас».

«Звичайні люди бояться, блогери бояться, митці бояться. Губернатори бояться вас», — сказала вона у рідкісній критиці.

Реклама

Незважаючи на свою попередню щиру підтримку Путіна та його тривалої війни, 46-річна Боня стверджувала, що лідер Кремля отримує неправдиві повідомлення від чиновників і не має реального розуміння труднощів, з якими стикаються росіяни.

Її критика перегукується з критикою деяких експертів, які стверджують, що Путін оточив себе послушниками та тими, хто надто заляканий, щоб кинути йому виклик, а також корумпованими олігархами, яким загрожує розорення, якщо його політика зміниться.

«Люди сьогодні дуже страждають. Бізнес вмирає — малий та середній бізнес. Люди втрачають гроші», — сказала вона, наполягаючи, що не боїться його, можливо, тому, що живе за кордоном.

Вона попередила, що ситуація може погіршитися, якщо її ігнорувати.

Реклама

«Люди втомляться боятися. Їх стискають, як пружину, — і одного дня ця пружина зламається», — попередила блогерка

Боня звернула увагу на низку криз, які, за її словами, приховують від Путіна, зокрема смертельну повінь у Дагестані, жахливий розлив нафти, який зруйнував пляжі провідного курорту Анапа, економічний тиск на малий бізнес, хронічні заборони соціальних мереж та обмеження в Інтернеті, які паралізували онлайн-підприємців, а також зростання кількості людей, які залишають Росію.

Багато проблем стосуються війни в Україні, на яку росіянам заборонено скаржитися.

Відео під назвою «Звернення до Володимира Володимировича Путіна. Від усіх небайдужих росіян» — швидко стало вірусним, зібравши понад 6,6 мільйона переглядів та понад 370 000 лайків менш ніж за 12 годин.

Реклама

Втручання Боні вражає, враховуючи її минулу репутацію відданої прихильниці Кремля, і підкреслює зростаюче занепокоєння навіть серед відомих публічних діячів щодо напрямку розвитку Росії за часів Путіна, який править країною вже 27 років.

Боня — мільйонерка, яка зазвичай мешкає в Монако, але має величезну кількість послідовників у Росії, — сказала Путіну: «Не можна так поводитися з людьми, позбавляючи їх усього».

