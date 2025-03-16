Путін буде тягнути час: що змусить господаря Кремля піти на перемир'я – експерт

У той час, коли Трамп хоче швидше отримати припинення вогню - до 100 днів його президентства - Путін явно хоче це рішення затягнути.

Російський президент Володимир Путін у переговорах з Дональдом Трампом буде тягнути час і торгуватися, намагаючись переконати американського лідера, що у війні винні українці.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі на Radio NV.

Експерт зазначив, що в американській владі зараз відбуваються кардинальні зміни, які фактично руйнують засади колишньої американської зовнішньої політики.

"Зараз така ідеологічна контрреволюція в США, тектонічні зсуви відбуваються в американській політиці, і Путін хоче цим скористатися. Він відчуває, що з Трампом йому легше домовлятися. Зараз у певних вимірах є ідеологічна спорідненість у Трампа і Путіна, і він хоче цим скористатися", - наголосив Фесенко.

Однак, зазначив експерт, у той час, коли Трамп хоче швидше отримати припинення вогню - до 100 днів його президентства - Путін явно хоче це рішення затягнути.

"Тому Путіну треба буде визначатися. Я думаю, він трохи потягне час, а зараз буде торгуватися, буде переконувати Трампа, що в усьому винні українці і треба тиснути тільки на українців", - припустив він.

Окрім того, вважає політолог, на рішення Путіна щодо перемир’я впливатиме ситуація на фронті, оскільки він має ілюзію, що має шанс виграти цю війну.

"Тому треба зупинити ворога на кордоні між Курською і Сумською областями , на Харківщині біля Куп’янська, на території Донецької області. От тоді Путін буде більш налаштований на переговори", - наголосив Володимир Фесенко.

Експерт зазначив, що наразі російський президент вагається між тим, чи віддати перевагу діалогу з Трампом і тоді йти на домовленості про припинення вогню, чи продовжувати війну в надії перемогти Україну.

"Війна - це наркотик не тільки для Путіна, а для російської влади, російської політичної системи загалом. Зараз в експертних колах обговорюється, що Росія прагне продовжувати війну, щоб не виникло внутрішніх проблем", - підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, британський дипломат припустив, що бойові дії в Україні можуть тривати ще один рік, оскільки мирні переговори, які ініціював президент США Дональд Трамп, затягуються.

Читайте також: