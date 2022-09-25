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"Путін це прекрасно знає": Зеленський заявив про неможливість перемовин з РФ після "референдумів"

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"Путін це прекрасно знає": Зеленський заявив про неможливість перемовин з РФ після "референдумів"

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський нагадав про неможливість будь-яких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

Путін подає сигнал, що не планує закінчувати війну.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News.

"Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати. Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно", – сказав президент України.

"Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну", – додав глава держави.

Він також розповів, що російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованих територій приходити на російські "референдуми". Тим, хто вирішить не прийти на "голосування", "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".

Зеленський зазначив, що в Росії оголошено мобілізацію, і людей із захоплених територій України окупанти змусять воювати на боці РФ.

Нагадаємо, за даними російських медіа, 30 вересня в Росії планують оголосити про "приєднання" до свого складу окупованих територій України.

ООН візьметься за Росію через псевдореферендуми на окупованих територіях

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1217
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