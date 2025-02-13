Путін чекав на цей момент три роки: CNN розповіло, як змінюється роль Зеленського в світі

"Протягом трьох років він був центром уваги, але тепер, можливо, навіть не впевнений, чи він у потрібному місці", – пише CNN.

Президент України Володимир Зеленський довгий час залишався ключовою фігурою, що уособлювала єдність Заходу перед обличчям російської агресії. Його лідерство змушувало європейські країни займати жорстку позицію щодо Кремля, який роками працював над тим, щоб розділити їх та використати у своїх інтересах.

Однак, як пише CNN, ситуація змінилася.

Під час недавнього візиту міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва Зеленський не зміг домогтися головного – особистої зустрічі з Дональдом Трампом. Американський президент, схоже, не поспішав проводити переговори з українським лідером, натомість він, за деякими повідомленнями, міг вдруге за останні дні зателефонувати Володимиру Путіну.

Зеленському представили фінансову пропозицію від США, але без чітких гарантій подальшої військової допомоги. Президент України назвав делегацію, яка прибула до Києва, "серйозними людьми", однак пропозицію, яку передав Бессент, не підписав.

Тим часом увага світових медіа була прикута до іншої події: несподіваного звільнення Кремлем американського ув’язненого Марка Фогеля. Його повернення до США стало ідеальним телевізійним моментом для Трампа, який привітав 61-річного чоловіка, загорнутого в американський прапор, тим самим створюючи образ "Москви, з якою можна домовлятися".

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Здається, що Вашингтон тепер вибудовує дипломатичні пріоритети зовсім інакше, ніж у попередні роки. Якщо раніше європейські лідери вирушали до Києва на довгих поїздах, аби продемонструвати солідарність із Зеленським, то зараз він фактично опинився другим номером у списку контактів Трампа – після Путіна.

Про що саме говорили американський та російський лідери, залишається невідомим. Проте можна бути впевненими: Кремль чекав цього моменту три роки, сподіваючись, що розкол у підтримці України посилиться. Путін роками тестував готовність Заходу до єдності, і зараз він, схоже, отримав сигнал, на який розраховував, пише видання.

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент України Володимир Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Скотт Бессент.