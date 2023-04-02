Путін через офшор олігарха Абрамовича купив квартиру своїй вчительці в Ізраїлі - WP

Журналісти переконані, що це доводить той факт, що Абрамович та Путін тісно пов'язані.

Російський диктатор Володимир Путін 2005 року придбав в Ізраїлі квартиру своїй колишній вчительці. Зробив він це через офшор кремлівського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише The Washington Post.

Диктатор 2005 року відвідував Ізраїль. Там він зустрівся зі своєю вчителькою Міною Юдицькою-Берлінер. Тоді він за її словами, придбав їй квартиру.

Придбати помешкання педагогині Путіну вдалось за допомогою офшорної компанії олігарха Абрамовича. Документи включають "акт дарування", який фіксує переказ 245 тисяч доларів від підконтрольної Абрамовичу компанії на Кіпрі Юдицькій-Берлінер у той самий день, коли вона придбала невелику квартиру в центрі Тель-Авіва. На думку американських журналістів, саме це факт вказує на те, наскільки Абрамович є важливою людиною для кремлівського диктатора.

Сам олігарх роками заперечував свої стосунки з Путіним та навіть вимагав від ЗМІ видалити статті, в яких доводилась їхня близькість.

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович, щоб захистити своє багатство, передав активи на кілька мільярдів доларів своїм дітям безпосередньо перед тим, як потрапив під санкції Заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.

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