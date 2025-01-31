Путін чи Зеленський: у Трампа сказали, хто є більшою "перешкодою" на шляху до мирних перемовин

За словами Марко Рубіо, завдання закінчити війну в Україні нелегке і потребуватиме деякого часу.

Позиція президента США Дональда Трампа незмінна – війна в Україні має завершитися мирними перемовинами. Але це вимагає від сторін конфлікту готовності йти на поступки, адже ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх "максималістських" цілей.

Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю американській журналістці Мегін Келлі.

Рубіо наголосив, що для завершення війни, яка триває вже майже три роки, потрібен час.

У відповідь на запитання, хто є найбільшою "перешкодою" для початку переговорного процесу – Путін чи Зеленський, Рубіо заявив, що обидва президенти "мають свої внутрішні інтереси".

"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, чи дозволите ви тепер залишити їм окуповані землі? Я маю на увазі, що українці були б засмучені цим, і це можна зрозуміти", – зазначив держсекретар США.

Втім, за його словами, також є й "доросліший" погляд на реалії життя. І головне, що обидві країни платять надто дорого, продовжуючи бойові дії. Тому і Україна, і Росія зацікавлені у завершенні збройного конфлікту.

"Це [війна в Україні – ред.] не закінчиться досягненням максималістських цілей однієї зі сторін. Також ми всі мусимо виконати багато важкої роботи. І я впевнений, що тільки США, очолювані президентом Трампом спроможні це здійснити. Завдання нелегке і потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він [Трамп – ред.] має твердий намір досягти цього", – підсумував Марко Рубіо.

Нагадаємо, Трамп, швидше за все, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, оскільки російська економіка виявилася слабкою та нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.

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