Путін чи Зеленський: Трамп відповів, хто більше хоче закінчити війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенти України та РФ насправді прагнуть якомога швидше закінчити війну, однак обидві сторони опинилися у глухому куті через одну спільну проблему.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Трамп про завершення війни в Україні

На запитання журналіста, чому він вважає, що Путін хоче закінчити війну більше за Зеленського, Трамп згадав свій досвід у переговорах.

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За його словами, зупинити війну прагнуть обидва лідери, просто вони не знають, як це зробити.

«Гадаю, Путін, мабуть, цього хоче. Знаєте, чесно кажучи, вони обоє хочуть, щоб це закінчилося, але не знають, як цього досягти», — заявив американський очільник.

На його думку, між лідерами панує велика ненависть, але вони обоє прагнуть закінчення війни. Він зазначив, що вони просто не знають, як це зробити, і запевнив, що допоможе їм досягти миру.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп спростував чутки, що американська розвідка припинила ділитися інформацією з Україною, особливо щодо запуску російських ракет.

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Попри це раніше Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки 12 жовтня Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про балістичний удар по Києву.

До слова, Дональд Трамп розкрив, куди Росія постачає дизельне пальне.

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