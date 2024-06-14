Путін цинічно заявив, що не Росія розпочала війну в Україні

Диктатор традиційно звинувачує у всьому українську владу.

Російський президент-диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що не Російська Федерація розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ.

Про це "фюрер" заявив під час виступу перед російським МЗС.

За його словами, мовляв, "ДНР" і "ЛНР" "мали право оголосити про свою незалежність". Втім, нахабно наголосив Путін, Київ "розв'язав проти них війну". Мовляв, Москва "пропонувала Україні вивести свої війська з Донбасу та вирішити ситуацію".

"РФ не розпочинала війну в Україні. Це київський режим розпочав і продовжує бойові дії. Це і є агресія", - цинічно висловився російський диктатор.

Згадав очільник Кремля і Захід, який "втрутився у конфлікт", а також Мінські домовленості, які, зі слів Путіна, "Київ відкинув діалог"

Нагадаємо, що також Володимир Путін назвав умови припинення вогню в Україні. Мовляв, Росія хоч завтра готова сісти за стіл переговорів щодо України.

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