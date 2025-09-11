Путін далі принижує Трампа: WSJ про, те як Кремль тріумфує і насолоджується слабкістю США

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп сподівався, що зможе домовитися про мир в Україні зі своїм другом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, Кремль протягом восьми місяців не пропонував нічого, крім жорстокої ескалації. Ба більше - тепер, запускаючи дрони по Польщі, він ще й знущається з НАТО та американського лідера, зокрема.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

На думку Путіна, він може уникнути відповідальності за наліт дронів на Польщу. Адже він бомбардує Україну сотнями ракет і дронів. Це, зауважують у виданні, цілком ймовірно, зважаючи на попередні дії Трампа.

Так, нещодавно президент США заявив, мовляв, “не задоволений загальною ситуацією” в Україні. Але він не підкріпив свої неодноразові попередження та терміни, і Путін, можливо, вважає, що завжди може розраховувати на ще два тижні.

“Що сталося за три тижні після візиту Путіна на Аляску? Сенатори Джин Шахін і Том Тілліс 10 вересня склали звинувачувальний список: Путін “зустрівся з колегами-автократами в Пекіні, щоб змовитися проти Америки”, а незабаром “навмисно завдав удару по дипломатичних об'єктах ЄС та інших західних активах у Києві”. Потім диктатор випустив 800 дронів і ракет і вбив ще більше цивільних осіб, “зокрема, матір з немовлям”, - пише WSJ.

Тим часом адміністрація Трампа, схоже, скорочує фінансування безпеки США для країн Балтії, які входять до НАТО та розуміють загрозу з боку Путіна, доводячи це це своїми високими витратами на оборону.

Окрім того, Білий дім тисне на Європу, щоб вона ввела більше санкцій проти країн, які купують російську нафту. Але США досі не наклали санкцій на Китай за купівлю нафти РФ. Те саме стосується і невдалої спроби конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських резервів, які могли б допомогти Україні придбати більше зброї для самооборони.

“Пан Трамп все ще дозволяє двопартійному законопроєкту Сенату про такі «вторинні» санкції припадати пилом, незважаючи на те, що його підтримали понад 80 сенаторів. Ця м'яка позиція може бути частково донкіхотською спробою укласти велику угоду з Пекіном, але президент може про це забути, якщо дозволить пану Путіну обдурити його щодо України”, - наголошують у статті WSJ.

Натомість наліт російських дронів на Польщу нагадує: “фюрер” Кремля демонструє, що його імперський проєкт не обмежується Україною. В той час, коли він повторює наратив про нацистську приналежність і «корінні причини» вторгнення до України, аналітики ISW згадують заяви російських чиновників, які розповідають подібну історію про Фінляндію.

“Пряме протистояння між НАТО і Росією було б катастрофою для світу, якої ніхто не хоче, але млява реакція США збільшує ймовірність війни. Те, що Путін вважає, що може відправляти дрони до Польщі, союзника США за договором, де перебуває приблизно 10 тис. американських військових, є прямою загрозою безпеці США”, - йдеться у матеріалі.

У середу пан Трамп розмірковував у соціальних мережах про “порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів”. Втім його реакція була - наче перехожого на тротуарі, і така реакція не вселяє оптимізму.

WSJ зауважує, що Трамп є ідеологічно гнучким, і “його відраза до людських жертв війни в Україні є явно щирою”. Очільник Білого дому знає, який тиск він може чинити на Путіна: більше санкцій, більше зброї для України і менше обмежень на її використання, а також посилення військової потужності НАТО, щоб Росія не змогла застати її зненацька.

Втім, частини дронів, які зараз розкидані по всій Польщі, несуть старе послання: слабкість провокує агресію, констатує американське видання.

Нагадаємо, після атаки дронів РФ на Польщу Трамп зробив лише одну - та й ту неоднозначну заяву. Він опублікував повідомлення в соцмережі Truth Social: “Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починаємо”. Втім, зовсім зрозуміло, що саме збирається починати президент США.

Видання El País наголошує, що така реакція Трампа та загалом хаос його політики руйнує систему міжнародних відносин. Зазначається, що хаос, який він спричинив під час першої каденції, у другій - вийшов далеко за межі внутрішньої політики. Адже нова хвиля агресії Кремля стала відповіддю Путіна на заклики Трампа до «змушування замовкнути зброю».

