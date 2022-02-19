Путін дав старт ядерним навчанням із запуском балістичних та крилатих ракет

За запуском ракет президент РФ спостерігає разом з Лукашенком.

Президент Росії Володимир Путін 19 лютого дав старт ядерним навчання із запуском балістичних та крилатих ракет.

Про це пропагандистським російським ЗМІ заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін разом з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком спостерігають за пусками балістичних ракет з ситуаційного центру.

Участь у навчаннях візьмуть сили та засоби ВКС Росії, Південного військового округу, РВСН, Північного та Чорноморського флотів.

Нагадаємо, напередодні Пєсков запевняв, що такі навчання "не викликають в інших країн жодних побоювань", адже, мовляв, про них Росія попереджає заздалегідь.

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