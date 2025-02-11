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Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа — Коваленко

Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа — Коваленко

Уночі 11 лютого ворог запустив кілька ракет під час повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Росіяни знову атакували Україну вночі.

У ніч проти 11 лютого 2025 року відбулася комбінована атака росіян — ракетами та безпілотниками

"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа", — заявив лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО. 

"Потрібна сильна відповідь на такі дії", — додав він. 

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною, повідомивши, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах, які вже тривають.

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