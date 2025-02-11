Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа — Коваленко

У ніч проти 11 лютого 2025 року відбулася комбінована атака росіян — ракетами та безпілотниками.

"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа", — заявив лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО.

"Потрібна сильна відповідь на такі дії", — додав він.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною, повідомивши, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах, які вже тривають.

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