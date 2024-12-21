Путін дивно поводився на "великій" пресконференції: експерт вказав на хворобу "фюрера"

"Пряма лінія" російського президента-диктатора Володимира Путіна - зрежисоване шоу, яке демонструє психологічні проблеми кремлівського "фюрера".

Про це лідер міжнародного руху "Говорите громче!" Андрій Сидельніков висловився в коментарі FREEДОМ.

За словами експерта, звинувачення Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського щодо "нелегітимності" є проявом психологічного комплексу. Причина цього — ізоляція диктатора РФ від світових лідерів. Що більше, вважає Сидельніков, у Путіна прогресує ментальна хвороба.

"Складне дитинство у підворітті дає сьогодні про себе знати. Він не награвся, мабуть, у війнушку солдатиками… Часто буває, коли в літньому віці люди впадають у дитинство. У нього така історія почалася, мабуть, уже досить давно, і прогресує. Тому обговорювати конкретно його заяви, мені здається, немає жодного сенсу, тому що дійсно людина хвора", - заявив віню

На думку експерта, беручи участь у такому форматі, володар Кремля насолоджувався своєю владою та уявною силою. Разом з тим, каже Сидельніков, такий формат розмови диктатора виявляє його неадекватні реакції.

"Десь він нібито жартує, намагається таким свійським хлопцем здатися. Але це вже справді старечий маразм, як мінімум, коли він абсолютно неадекватно реагує на запитання. Хоча питання всі узгоджені. Ми чудово знаємо, як організовуються такі "прямі лінії". Там немає жодного питання, яке б не було б узгоджено і випадково його поставив би один чи інший журналіст. Тому всі питання проговорені. Домашні заготовки виготовлені. Щобільше, йому підказували цифри та моментально орієнтували з тих чи інших речей", - додав Андрій Сидельніков.

Нагадаємо, 19 грудня у російського "фюрера" Володимира Путіна була "велика пресконференція" - його традиційна "Пряма лінія". У своїй промові він говорив й про Україну, зокрема про військові дії та мирні перемовини.

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