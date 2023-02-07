Путін діє як наркодилер, а РФ спокусила Європа – гучні заяви польського прем'єра на підтримку України

Захід проміняв боротьбу за свободу на контракти з російською олігархією, а Путін діє як наркоторговець.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Варшавської конференції з питань підтримки України, інформує "Польське Радіо".

Моравецький наголосив, що після 1989 року "в Росії закінчився комунізм, але не закінчився колоніалізм, не закінчилася воля до панування та домінування над іншими народами".

Росія спокусила Європу

На думку польського прем'єра, Захід проміняв боротьбу за свободу на контракти з російською олігархією.

"Ми часто говоримо про залежність Європи від російської сировини, а насправді Путін діє трохи як наркодилер, і дилер дає першу дозу безкоштовно або дуже дешево, щоб узалежнити, аби залежний приходив ще і погоджувався на будь-яку ціну", — сказав глава уряду Польщі.

На його думку, той факт, що Європу так легко спокусила Росія, пояснюється не лише демонічними здібностями Путіна та РФ, а перш за все слабкістю самої Європи.

Кремль зробив помилку

Моравецький певен, що Кремль зробив помилку, атакувавши Україну, тому що мав би шанс виграти війну з Європою, якби крок за кроком ставив її в більшу залежність від себе.

"Героїчна боротьба українського народу не лише врятувала саму Україну, але й пробудила з геополітичного сну багато країн вільного світу", — сказав польський прем’єр-міністр.

Війна в Україні є випробуванням на міцність Заходу

На думку Моравецького, війна в Україні є випробуванням на міцність Заходу.

"Ми стоїмо перед чітким вибором: або перемога Росії і поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації. Кремль розраховував, що це буде бліцкриг. Завдяки героїзму України цей план провалився. Але це має зробити Захід, вільний світ має долучитися до того, щоб ця війна стала Битвою під Ватерлоо російського імперіалізму та російського колоніалізму", — сказав він.

Прем'єр вважає, що без підтримки таких країн, як Польща, Україна вже сьогодні була б "великою руїною".

Він не виключає, що "війна в Україні може бути прелюдією до агресії величезних масштабів".

Не час для перемир'я

Моравецький наголошує, що сьогодні не час для припинення вогню.

"Сьогодні Україна надалі потребує нашої підтримки. Але перш за все Україні потрібна надія", — додав він.

За словами польського прем'єра, щоб виграти війну з Росією, "потрібно побудувати абсолютно нову архітектуру безпеки в політичному, економічному — зокрема в енергетичному — та геополітичному вимірах". "Відновлення економіки України є передумовою безпеки всієї Європи", — додав він.

Прем'єр-міністр сказав, що рік війни показав, що "український Давид може протистояти російському Голіафу".

"Правда в тому, що у нас немає вибору — або ми докладемо зусиль, яких вимагає незалежність, або заплатимо за нашу свободу кров'ю. У грецькій міфології сон - брат смерті; три десятиліття сну Заходу наблизили нас до кінця нашої історії — бомби, які падали на Київ, змусили вільний світ прокинутися, сподіваємося, назавжди", — підсумував Матеуш Моравецький.

Раніше Моравецький заявив, що рішення про передавання Україні літаків F-16 має ухвалювати все НАТО.

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