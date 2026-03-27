Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Росія намагається змусити Україну залишити Донбас, використовуючи непрямий політичний тиск і можливі неофіційні домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Таку думку висловив у прямому етері телеканалу Київ24 журналіст і аналітик Сергій Гармаш.

За його словами, ще в серпні минулого року російська сторона усвідомила, що не здатна захопити всю територію Донецької області у визначені терміни військовим шляхом.

У зв’язку з цим, як вважає Гармаш, Москва змінила тактику і намагається впливати на ситуацію через політичні важелі, зокрема через США.

Він зазначив, що Росія просуває наративи про нібито досягнуті домовленості під час непублічних контактів, які могли відбуватися на Алясці.

«Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб і відтягнути Росію від Китаю, і будувати свій власний бізнес в Росії — для Трампа це дуже важливо», — заявив Гармаш.

Він додав, що йдеться також про економічні інтереси.

«Тобто тягнути звідти міфічні „бабки“. Вони весь цей час тиснуть на нас», — сказав аналітик.

За його словами, Україні демонструють так звані гарантії безпеки як інструмент впливу.

«І для них гарантії безпеки, які вони нам обіцяли, і про які президент України давно казав, що вони готові на 100%, — це той „пряник“, який нам показують», — пояснив він.

Водночас Гармаш наголосив, що такі гарантії не можуть компенсувати можливі втрати для України.

«Звичайно, ніякі гарантії безпеки, особливо від Трампа, не можуть бути співставні з тим, що ми самі виведемо свої війська з Донбасу», — підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.

Ми раніше інформували, що з настанням весни росіяни спробували активізувати масштабні атаки на кількох стратегічних напрямках фронту, однак ретельно спланований весняний наступ зазнав нищівного провалу.