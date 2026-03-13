Путін допомагає Ірану воювати проти США та отримує вигоду від війни — Зеленський
Збільшення доходів від продажу російської нафти на тлі бойових дій на Близькому Сході дозволяє Кремлю вести власну війну проти України.
Росія допомагає Ірану воювати проти США та їхніх союзників на Близькому Сході, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Radio France.
За його словами, правлячий в Ірані режим отримує від Москви російські варіанти дронів «Шахед», виробництво яких було налагоджене на території РФ.
«Раніше Іран передавав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму», — наголосив Зеленський.
Водночас український президент зазначив, що Кремль отримує вигоду від бойових дій, які веде Іран, завдаючи ударів по нафтових об’єктах у країнах Перської затоки та блокуючи рух нафтових танкерів Ормузькою протокою.
«Від початку кризи на Близькому Сході доходи від продажу російської нафти різко зросли. Вони сягають $150 млн на день», — зазначив він.
Зеленський додав, що збільшення доходів від продажу нафти дозволяє державі-агресорці вести власну війну проти України.
«Це гроші, які негайно інвестуються у воєнні зусилля РФ», — наголосив український лідер.
Війна на Близькому Сході: як Путін допомагає Ірану
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Росія надала Ірану розвідувальну інформацію, яка може допомогти Тегерану атакувати американські військові кораблі, літаки та інші стратегічні об’єкти в регіоні.
Ця співпраця уже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.
У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.
Згодом видання Bloomberg уточнило, що Росія наразі передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів. Основна мета — підтримка іранських контрударів по військах США у регіоні.
Зрештою президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін надає підтримку Ірану. Та при цьому він висловив думку, що дії Кремля є дзеркальною відповіддю на американську допомогу, яку отримує Україна.
Американський лідер також заявив, що США не потребують допомоги України у сфері протидії безпілотникам у війні на Близькому Сході.