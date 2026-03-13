Президент РФ Володимир Путін підтримує Іран у війні

Росія допомагає Ірану воювати проти США та їхніх союзників на Близькому Сході, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Radio France.

За його словами, правлячий в Ірані режим отримує від Москви російські варіанти дронів «Шахед», виробництво яких було налагоджене на території РФ.

«Раніше Іран передавав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму», — наголосив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що Кремль отримує вигоду від бойових дій, які веде Іран, завдаючи ударів по нафтових об’єктах у країнах Перської затоки та блокуючи рух нафтових танкерів Ормузькою протокою.

«Від початку кризи на Близькому Сході доходи від продажу російської нафти різко зросли. Вони сягають $150 млн на день», — зазначив він.

Зеленський додав, що збільшення доходів від продажу нафти дозволяє державі-агресорці вести власну війну проти України.

«Це гроші, які негайно інвестуються у воєнні зусилля РФ», — наголосив український лідер.

Війна на Близькому Сході: як Путін допомагає Ірану

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Росія надала Ірану розвідувальну інформацію, яка може допомогти Тегерану атакувати американські військові кораблі, літаки та інші стратегічні об’єкти в регіоні.

Ця співпраця уже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Згодом видання Bloomberg уточнило, що Росія наразі передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів. Основна мета — підтримка іранських контрударів по військах США у регіоні.

Зрештою президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін надає підтримку Ірану. Та при цьому він висловив думку, що дії Кремля є дзеркальною відповіддю на американську допомогу, яку отримує Україна.

Американський лідер також заявив, що США не потребують допомоги України у сфері протидії безпілотникам у війні на Близькому Сході.