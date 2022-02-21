Путін доручив встановити дипломатичні відносини з "ДНР" та "ЛНР"

Путін доручив встановити дипломатичні відносини з "ДНР" та "ЛНР"

Він також дав доручення своїм збройним силам щодо забезпечення миру в ОРДЛО.

Президент Росії Володимир Путін доручив МЗС країни провести переговори щодо встановлення з "ДНР" та "ЛНР" дипломатичних відносин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Президент РФ також доручив забезпечити російськими збройними силами функції щодо підтримання миру в "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі – "ДНР" та "ЛНР".

Водночас у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника президент РФ підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

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