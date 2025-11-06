Путін доручив відомствам готуватися до можливих ядерних випробувань: в ЄС зробили заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор-президент Росії Володимир Путін доручив кільком міністерствам, спецслужбам і цивільним відомствам готуватися до можливих випробувань ядерної зброї. У Європі цим занепокоєні.

Про це заявив речник ЄС, повідомляє Sky News.

Європейський Союз закликав Російську Федерацыю припинити ядерні погрози та попередив про ризики нової гонки озброєнь.

“ЄС закликає Росію утриматися від ядерних загроз, а всіх учасників – уникати дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь”, – заявив речник Євросоюзу.

Нагадаємо, 5 листопада Володимир Путін наказав чиновникам розробити плани щодо можливого ядерного випробування, яке може стати першим від 1991-го.

Перед цим російський міністр оборони Андрій Бєлоусов на нараді Радбезу запропонував “фюреру” розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. Мовляв, ці випробування будуть відповіддю на дії Сполучених Штатів Америки.

Зауважимо, США провели випробувальний запуск Minuteman III — міжконтинентальної балістичної ракети - з бази Ванденберг у Каліфорнії. Тест мав підтвердити ефективність і постійну готовність ALCS — резервної системи командування та контролю ядерних сил.

