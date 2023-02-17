"Путін досі має потенціал вбивати": Зеленський розповів, від чого залежить перемога України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі має потенціал для знищення України, тож будь-яке зволікання з постачанням зброї для України є помилкою.
Лідер України Володимир Зеленський закликав партнерів якнайшвидше надати Україні необхідну зброю для перемоги російського ворога, адже Путін досі намагається торгуватися зі світом і знищувати тисячі українців.
Про це глава держави сказав 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.
"На жаль, Путін має потенціал, на жаль він намагається виграти час, щоб торгуватися зі світом, і він все ще може зруйнувати багато життів. Тому ми маємо наростити зусилля, активізуватися, ми маємо пришвидшити поставки зброї Україні, щоб збільшити зброю Голіафа, щоб зменшити потенціал Росії", - наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що сьогодні саме від швидкості постачання зброї до України залежить життя багатьох людей.
"Будь-яка затримка – це помилка. Поки ми ведемо перемовини, як зміцнити нашу оборону сучасними танками, у Кремлі обдумують, якими способами ще більше ширити своє зло, зокрема й на Молдову. Зараз, коли ми думаємо про сучасні літаки, Кремль вже переконав іранський режим надавати їм ще більше підтримки. Ми вже не фіксуємо багато іранських дронів в українському небі. Але там будуть й інші засоби", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.
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