"Путін досі має потенціал вбивати": Зеленський розповів, від чого залежить перемога України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі має потенціал для знищення України, тож будь-яке зволікання з постачанням зброї для України є помилкою.

Лідер України Володимир Зеленський закликав партнерів якнайшвидше надати Україні необхідну зброю для перемоги російського ворога, адже Путін досі намагається торгуватися зі світом і знищувати тисячі українців.

Про це глава держави сказав 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

"На жаль, Путін має потенціал, на жаль він намагається виграти час, щоб торгуватися зі світом, і він все ще може зруйнувати багато життів. Тому ми маємо наростити зусилля, активізуватися, ми маємо пришвидшити поставки зброї Україні, щоб збільшити зброю Голіафа, щоб зменшити потенціал Росії", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні саме від швидкості постачання зброї до України залежить життя багатьох людей.

"Будь-яка затримка – це помилка. Поки ми ведемо перемовини, як зміцнити нашу оборону сучасними танками, у Кремлі обдумують, якими способами ще більше ширити своє зло, зокрема й на Молдову. Зараз, коли ми думаємо про сучасні літаки, Кремль вже переконав іранський режим надавати їм ще більше підтримки. Ми вже не фіксуємо багато іранських дронів в українському небі. Але там будуть й інші засоби", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

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