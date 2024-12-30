Путін досі хоче "денацифікувати" Україну: в ISW повідомили, які дії "фюрера" свідчать про це

Документ 2024-го на відміну від версії 2020-го, також називає Україну головним джерелом екстремізму і звинувачує її в поширенні неонацистських ідей.

Російський диктатор Володимир Путін закріпив свою так звану політику "денацифікації" України в новому документі державної стратегії про протидію нібито "екстремізму". Зазначається, що останню ітерацію такої стратегії володар Кремля підписав 2020-го.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що цим документом "фюрер" продовжує заявляти про ті самі вимоги щодо відсторонення української влади, які він висунув 2022-го, коли розпочав повномасштабне вторгнення до України. Втім, підписана 28 грудня цього року стратегія, вперше містить згадки про "русофобію". Її в РФ визначають як "недружнє, упереджене та вороже" ставлення та "дискримінаційні дії" щодо російських громадян, мови та культури з боку недружніх до Росії держав.

"Документ 2024-го на відміну від версії 2020-го, також називає Україну головним джерелом екстремізму і звинувачує її в поширенні неонацистських ідей. У документі зазначається, що Росії необхідно "ліквідувати" джерело екстремістських загроз, яке походить з України", - зауважують в ISW.

За словами аналітиків, у лютому два роки тому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, то він заявив, що Росія проводить "денацифікацію" України – спробу виправдати усунення законного, демократично обраної влади України. "Фюрер" зробив подібні заяви нещодавно, підтвердивши свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог, висунутих наприкінці 2021 та на початку 2022-го.

"Згадки в документі про "русофобію" та "дискримінацію" російських громадян, мови та культури також збігаються з нещодавньою тезою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що така нібито дискримінація з боку нинішньої української влади є "першопричиною" війни Росії проти України, яку необхідно розглянути на будь-яких майбутніх переговорах. Кремль, ймовірно, використає цей новий стратегічний документ, щоб виправдати свої заклики до усунення української влади як "антиекстремістські" заходи"", - йдеться у звіті американського Інституту.

Окрім того, підписана господарем Кремля стратегія також містить пункти, які матимуть резонанс у російській провійськовій ультранаціоналістичній спільноті. Це, ймовірно, є частиною зусиль Москви, спрямованих на заспокоєння та завоювання прихильності цього ключового електорату.

У документі стверджується, що мігранти в Росії ведуть незаконну діяльність, яка сприяє поширенню екстремізму у федеральних суб'єктах Росії. Відтак стратегія закликає посилити міграційну політику. Зокрема, шляхом боротьби з "пропагандистськими заходами", які відбуваються в місцях проживання мігрантів.

В ISW зауважують, що російська ультранаціоналістична спільнота так званих військових блогерів неодноразово закликала РФ до більш жорсткої міграційної політики і скаржилася на "русофобію" в колишніх радянських республіках, таких як Казахстан.

"ISW продовжує вважати, що Путін змушений догоджати своєму ксенофобському і ультранаціоналістичному електорату, який є одними з найзатятіших прихильників війни Росії в Україні, і в той же час балансувати між потребою Росії в робочій силі для її економікий армії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про участь Росії у Саміті миру. Російський міністр каже, що Москві не підходить жоден формат.

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