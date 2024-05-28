"Путін дуже боїться саміту миру": Зеленський заявив про плани РФ влаштувати якусь свою платформу

Російський президент зривав майбутній саміт у Швейцарії і продовжує це робити, заявив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на тлі саміту миру у Швейцарії в червні президент Росії Володимир Володимир Путін вирішив влаштувати якусь "паралельну платформу".

Про це український президент заявив на пресконференції із прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо 28 травня.

"Ми запропонували дипломатичний шлях – саміт миру. Ми звертаємося до лідерів світу, якщо ти хочеш миру, то давайте зустрічатися на саміті миру. І абсолютно справедливо, що цей майданчик готуємо ми разом із іншими партнерами, бо війна у нас, тому ініціатива повинна бути у нас. Ми – жертва, на нас напали, нас вбивають", – висловився Зеленський.

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Він наголосив, що не треба шукати альтернативи.

"Треба йти цим шляхом. Якщо є ініші думки, будь ласка, приїжджайте на саміт, у нас відкритий мікрофон. Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку, і пропонувати пропозиції щодо дипломатичного закінчення війни", – зазначив президент України.

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"Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу", – заявив Зеленський.

На його думку, є такі лідери держав, які можуть підтримати Росію. Це означає, що "вони підтримують війну".

Як повідомив глава держави, на саміті миру у Швейцарії очікується візит кількох предстаників із Африки. Також Зеленський хотів би особистої присутності президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, президент України заявив, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден не приїде на саміт миру.

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