Путін формує команду переговорників для угоди щодо України: хто увійшов до списку

На відміну від Росії, де на переговори готують досвідчених дипломатів і розвідників, команда Трампа не має такого рівня знань щодо України та мінімально взаємодіяла з Кремлем у подібних переговорах.

Володимир Путін готується до потенційних переговорів щодо України, залучаючи до команди досвідчених політичних і розвідувальних "важковаговиків". Кремль розраховує, що ці переговорники, які десятиліттями працювали з Вашингтоном, зможуть забезпечити максимально вигідні умови для Росії у можливій угоді з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Серед ключових фігур у команді Кремля – головний радник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков, який має понад 50 років дипломатичного досвіду, та директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, давній соратник Путіна ще з часів КДБ.

Також значну роль може відіграти Кирило Дмитрієв, фінансист зі зв’язками у США, який навчався у Стенфорді та Гарварді. Його участь може стати неформальним каналом зв’язку між Кремлем та командою Трампа.

На відміну від Росії, де на переговори готують досвідчених дипломатів і розвідників, команда Трампа не має такого рівня знань щодо України та мінімально взаємодіяла з Кремлем у подібних переговорах. Це може створити дисбаланс у потенційних перемовинах, особливо якщо Путін не демонструватиме готовності до суттєвих поступок.

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77-річний Ушаков працює з Путіним понад десятиліття і має глибоке розуміння американської політики, адже з 1998 до 2008 року обіймав посаду посла Росії у США. Наришкін, якого вважають одним із найбільш довірених людей Путіна, пропрацював із ним понад 40 років.

"Ушаков добре знає американський істеблішмент і має великий вплив у Москві. Він найкраща людина для великих переговорів у класичному сенсі", — зазначає Андрій Сушенцов, декан факультету міжнародних відносин МДІМВ.

Кремль уже розпочав підготовку до контактів із США після телефонної розмови Трампа та Путіна. Наришкін підтвердив, що спецслужби отримали вказівку налагоджувати комунікацію з американською стороною.

Ушаков і Наришкін уже брали участь у перших спробах переговорів щодо припинення вогню з Україною на початку 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони можуть стати ключовими гравцями у формуванні майбутньої угоди, умови якої поки що залишаються невизначеними.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова стати платформою для переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.