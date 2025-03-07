Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні з певними умовами — Bloomberg

Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу щодо остаточного мирного врегулювання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела у Москві.

За словами двох співрозмовників видання, для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, у Кремлі хочуть отримати чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди.

Росія, зокрема, наполягатиме на встановленні параметрів можливої миротворчої місії, включно з домовленістю про те, які країни братимуть у ній участь.

Росія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі, відкинувши пропозицію європейських країн створити “коаліцію охочих”, щоб допомогти контролювати будь-яку мирну угоду.

Водночас у Кремлі не заперечують проти того, щоб такі країни, як Китай, які були “нейтральними” в конфлікті, розмістили свої сили в Україні.