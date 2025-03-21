Путін готує свій народ до тривалої війни: в ISW повідомили, як "фюрер" хоче використати переговори

З Москви лунають заяви, які підкреслюють наративи про складність переговорів.

Російський президент-диктатор Володимир Путін налаштовує росіян готуватися до тривалої війни в Україні. Ба більше - майбутні переговори про припинення вогню "фюрер" хоче використати, щоб отримати превентивні поступки від України та США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін продовжує обумовлювати внутрішню російську аудиторію готуватися до тривалої війни в Україні, а не до стійкого миру, побудованого на компромісах", - наголошують американські фахівці.

Заяви Путіна та інших офіційних осіб Кремля в останні дні та тижні, які підкреслюють наративи про складність переговорів, нібито нелегітимність українських чиновників і розбіжності між США та Європою, підсилюють повідомлення про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні та миру лише на своїх умовах. Окрім того, диктатор РФ прямо сказав російським бізнесменам готуватися до тривалої війни.

"Офіційні особи Кремля продовжують поширювати наративи, вказуючи на те, що Путін залишається відданим своїй давній меті завоювання України та намагається використати майбутні переговори про припинення вогню, щоб отримати превентивні поступки від України та Сполучених Штатів", - зауважують в ISW.

Аналітики зауважують, що напередодні секретар Ради безпеки країни-агресорки Сергій Шойгу повторив заяви про те, що, мовляв, українська влада є нелегітимною і що офіційний Київ має скасувати указ від вересня 2022 року про заборону переговорів з Москво, перш ніж Україна та Росія зможуть обговорити припинення війни.

Шойгу також заявив, що Україна має змінити положення конституції щодо "територіальної цілісності". Конституція України визнає окуповані Крим і Севастополь, а також Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області українськими і забороняє українському уряду вносити зміни до Конституції, якщо ці зміни "спрямовані на ліквідацію незалежності або порушення територіальної цілісності (України - Ред.)".

"Ймовірно, Шойгу закликає українську владу до внести зміни до конституції, щоб дозволити Україні визнати окупацію Росією та незаконну анексію окупованої України".

В ISW наголошують, що кремлівські чиновники працюють над загостренням напруженості між Сполученими Штатами та їх європейськими союзниками, щоб перервати підтримку України Заходом і підірвати альянс НАТО. Зокрема, прессекретар "фюрера" Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "плани Європи щодо мілітаризації" "явно суперечать" зусиллям Путіна і Трампа досягти миру в Україні, і що Європа стала "стороною війни".

Нагадаємо, раніше в ISW наголошували на тому, що російський президент-диктатор створює плутанину щодо припинення вогню. "Фюрер" звинувачує Україну в порушеннях до офіційного введення угоди - хоча деталі ще не погоджені.

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